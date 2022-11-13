八村は１１得点 渡辺、２戦連続欠場―ＮＢＡ
2022年11月13日11時16分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は１２日、各地で行われ、ウィザーズの八村塁は本拠地ワシントンでのジャズ戦に途中出場し、２８分３２秒のプレーで１１得点、４リバウンド、１アシストだった。チームは１２１―１１２で快勝し３連勝。
左足首を痛めているネッツの渡辺雄太は敵地ロサンゼルスでのクリッパーズ戦に出場せず、２試合連続の欠場。チームは１１０―９５で勝った。
八村は１１得点 渡辺、２戦連続欠場―ＮＢＡ
2022年11月13日11時16分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は１２日、各地で行われ、ウィザーズの八村塁は本拠地ワシントンでのジャズ戦に途中出場し、２８分３２秒のプレーで１１得点、４リバウンド、１アシストだった。チームは１２１―１１２で快勝し３連勝。
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