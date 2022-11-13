日本女子、団体追い抜き３位 Ｗ杯スケート
2022年11月13日08時03分
【スタバンゲル（ノルウェー）時事】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦は１２日、ノルウェーのスタバンゲルで第２日が行われ、女子団体追い抜きで北京五輪銀メダルの日本は高木美帆（日体大職）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）で臨み、３分２秒９０で３位に入った。
男子５０００メートルは一戸誠太郎（ＡＮＡ）が６分３０秒２２で８位。土屋陸（白銅）は１１位だった。
日本女子、団体追い抜き３位 Ｗ杯スケート
2022年11月13日08時03分
【スタバンゲル（ノルウェー）時事】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦は１２日、ノルウェーのスタバンゲルで第２日が行われ、女子団体追い抜きで北京五輪銀メダルの日本は高木美帆（日体大職）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）で臨み、３分２秒９０で３位に入った。
男子５０００メートルは一戸誠太郎（ＡＮＡ）が６分３０秒２２で８位。土屋陸（白銅）は１１位だった。
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