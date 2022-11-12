川崎が快勝 タイで親善大会―Ｊリーグ
2022年11月12日23時29分
サッカーの国際親善大会、Ｊリーグ・アジアチャレンジは１２日、タイのブリラムなどで行われ、Ｊ１の川崎はパトゥム・ユナイテッド（タイ）に３―１で快勝し、札幌はブリラム・ユナイテッド（タイ）に２―５で敗れた。
１５日は川崎と札幌が対戦する。（時事）
川崎が快勝 タイで親善大会―Ｊリーグ
2022年11月12日23時29分
サッカーの国際親善大会、Ｊリーグ・アジアチャレンジは１２日、タイのブリラムなどで行われ、Ｊ１の川崎はパトゥム・ユナイテッド（タイ）に３―１で快勝し、札幌はブリラム・ユナイテッド（タイ）に２―５で敗れた。
１５日は川崎と札幌が対戦する。（時事）
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