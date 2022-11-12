外交樹立７０年で関係強化 日・カンボジア首脳会談
2022年11月12日21時30分
【プノンペン時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間同）、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議を開催しているカンボジアのフン・セン首相と会談した。２０２３年で外交樹立７０年となるのを機に両国関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることで合意した。
両氏は会談後、サイバーセキュリティー分野の支援などカンボジアに対する無償資金協力の署名式に出席した。
外交樹立７０年で関係強化 日・カンボジア首脳会談
2022年11月12日21時30分
【プノンペン時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間同）、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議を開催しているカンボジアのフン・セン首相と会談した。２０２３年で外交樹立７０年となるのを機に両国関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることで合意した。
両氏は会談後、サイバーセキュリティー分野の支援などカンボジアに対する無償資金協力の署名式に出席した。
特集
政治用語
政治
外交樹立７０年で関係強化 日・カンボジア首脳会談(11/12 21:30)
首相動静（１１月１２日）(11/12 19:57)
岸田首相、台湾海峡「平和と安定重要」 日・ＡＳＥＡＮ、来年東京で首脳会議(11/12 19:40)
相次ぐ閣僚辞任で岸田首相批判 岡田立民幹事長(11/12 19:08)
日韓首脳、１３日に会談 北朝鮮、元徴用工巡り協議(11/12 17:49)
岸田首相が北朝鮮非難、各国も懸念 ロシアの核威嚇「受け入れぬ」―日中韓・ＡＳＥＡＮ会議(11/12 16:05)
日中首相が数分間接触 岸田氏「関係安定へ共に努力」(11/12 15:29)
補正予算審議への影響必至 野党、岸田首相の任命責任追及へ―葉梨法相辞任(11/12 07:08)
急転直下の更迭、混迷に拍車 判断遅れ、続投方針の表明直後―「予備軍」焦点、岸田首相正念場(11/12 07:07)
首相動静（１１月１１日）(11/12 01:31)
岸田首相、東南ア歴訪出発 法相更迭でずれ込み(11/12 01:30)
新法相、法務行政の信頼回復に全力 死刑執行「法に従い厳正に対処」(11/11 23:08)
第８波対策で「強化宣言」 都道府県が要請、行動制限せず―コロナ分科会(11/11 21:31)
維新、来年２月５日に党大会(11/11 21:26)
葉梨法相辞任は当然 与党(11/11 20:32)
首相、葉梨法相を更迭 ２人目、岸田政権に打撃―「はんこ」発言・後任に斎藤元農水相(11/11 20:19)
葉梨氏「国民に不快な思いさせた」 神妙に取材応じる(11/11 19:36)
関係悪化の原因は日本に 近く退任のロシア大使(11/11 19:36)
難波元副知事が出馬表明 静岡市長選(11/11 18:18)
邦人義勇兵死亡「誠に遺憾」 林外相(11/11 17:44)
「賢人会議」座長に白石隆氏 広島で１２月１０、１１日―外務省(11/11 17:40)
自民・岩屋氏、大分知事選出馬で調整 元防衛相(11/11 17:04)
教団関連の訓練校にＯＤＡ 外務省、アフリカで(11/11 16:49)
かかりつけ医、個別判断で 全世代社保会議が議論―政府(11/11 16:41)
「温泉文化」議連が発足 文化遺産登録目指す(11/11 16:33)
「１０増１０減」法案、１６日採決 参院特別委(11/11 16:30)
岸田首相、葉梨法相を更迭へ 「死刑はんこ」発言巡り(11/11 13:41)
２０代の日本人義勇兵が死亡 東部戦線で戦闘中―ウクライナ(11/11 13:32)
葉梨法相、交代含め検討 岸田首相(11/11 13:21)
大分市長が出馬表明 大分知事選(11/11 13:14)
コラム・連載