１５００に高木ら Ｗ杯スケート
2022年11月12日18時56分
【スタバンゲル（ノルウェー）時事】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦は１２日、ノルウェーのスタバンゲルで第２日が行われ、女子１５００メートルに世界記録保持者の高木美帆（日体大職）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）らが出場。
男子５００メートルには北京五輪銅メダルの森重航（専大）や村上右磨（高堂建設）らがエントリー。
女子団体追い抜きでは、北京五輪銀の日本は高木、佐藤、堀川が組んで臨む。
１５００に高木ら Ｗ杯スケート
2022年11月12日18時56分
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