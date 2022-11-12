王会長が退院 プロ野球ソフトバンク
2022年11月12日18時16分
ソフトバンクは１２日、新型コロナウイルスに感染して宮崎市内の病院に入院していた王貞治球団会長（８２）が同日に退院したと発表した。症状はなく、福岡市内の自宅に戻った。
宮崎市での秋季キャンプに同行。２日夜に発熱した後、３日に陽性が判明し、大事を取って入院した。
王会長が退院 プロ野球ソフトバンク
2022年11月12日18時16分
ソフトバンクは１２日、新型コロナウイルスに感染して宮崎市内の病院に入院していた王貞治球団会長（８２）が同日に退院したと発表した。症状はなく、福岡市内の自宅に戻った。
宮崎市での秋季キャンプに同行。２日夜に発熱した後、３日に陽性が判明し、大事を取って入院した。
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