東京、新たに８０２１人感染 前週比５４人増―新型コロナ
2022年11月12日17時22分
東京都は１２日、新たに８０２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ５４人増えた。新たな死者は３人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は７３３１．３人で前週比１４１．３％。都基準による重症者は前日比１人増の２１人だった。
東京、新たに８０２１人感染 前週比５４人増―新型コロナ
2022年11月12日17時22分
東京都は１２日、新たに８０２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ５４人増えた。新たな死者は３人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は７３３１．３人で前週比１４１．３％。都基準による重症者は前日比１人増の２１人だった。
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