東京都は１２日、新たに８０２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ５４人増えた。新たな死者は３人。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

都によると、新規感染者の直近１週間平均は７３３１．３人で前週比１４１．３％。都基準による重症者は前日比１人増の２１人だった。