【女子ゴルフ・伊藤園レディース】第２日（１２日、千葉・グレートアイランドＣ、６７４１ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

２位で出た上田桃子が６４を出し、通算１３アンダーで単独首位に浮上した。

２打差の２位は、前日トップでメルセデス・ランキング１位の山下美夢有。さらに１打差の３位に岸部桃子がつけた。川崎春花が４位、西郷真央、西村優菜ら５人が５位。アマチュアの馬場咲希（東京・代々木高）は１７位。通算２アンダーまでの５３人が決勝ラウンドに進んだ。