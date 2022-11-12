大相撲九州場所・十両取組表（初日）
2022年11月12日15時03分
東 西
紫 雷―豪ノ山
対馬洋―狼 雅
島津海―欧勝馬
徳勝龍―貴健斗
炎 鵬―魁 勝
千代栄―大翔鵬
志摩海―大奄美
荒篤山―金峰山
栃武蔵―北の若
北青鵬―千代国
天空海―豊 山
英乃海―水戸龍
剣 翔―武将山
美ノ海―千代丸
大相撲九州場所・十両取組表（初日）
2022年11月12日15時03分
東 西
紫 雷―豪ノ山
対馬洋―狼 雅
島津海―欧勝馬
徳勝龍―貴健斗
炎 鵬―魁 勝
千代栄―大翔鵬
志摩海―大奄美
荒篤山―金峰山
栃武蔵―北の若
北青鵬―千代国
天空海―豊 山
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