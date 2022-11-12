サッカー女子日本代表国際親善試合（１１日、スペイン・ムルシア）
2022年11月12日14時06分
イングラン ４ １―０ ０ 日 本
ド ３―０
（時事）
サッカー女子日本代表国際親善試合（１１日、スペイン・ムルシア…
2022年11月12日14時06分
イングラン ４ １―０ ０ 日 本
ド ３―０
（時事）
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サッカー女子日本代表国際親善試合（１１日、スペイン・ムルシア）(11/12 14:06)
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