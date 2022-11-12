欧州サッカー各国リーグ（１１日）
2022年11月12日11時15分
▽イタリア・セリエＡ
エンポリ ２―０ クレモネーゼ
▽ドイツ１部リーグ
ボルシアＭＧ ４―２ ドルトムント
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（１１日）
2022年11月12日11時15分
▽イタリア・セリエＡ
エンポリ ２―０ クレモネーゼ
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ボルシアＭＧ ４―２ ドルトムント
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