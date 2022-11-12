韓国、アイスランド下す サッカー国際親善試合
2022年11月12日09時55分
【ロンドン時事】サッカーの国際親善試合は１１日、韓国の華城などで行われ、韓国はアイスランドを１―０で下した。カナダはバーレーンと２―２で引き分けた。
韓国、アイスランド下す サッカー国際親善試合
2022年11月12日09時55分
【ロンドン時事】サッカーの国際親善試合は１１日、韓国の華城などで行われ、韓国はアイスランドを１―０で下した。カナダはバーレーンと２―２で引き分けた。
特集
スポーツ総合用語
スポーツ総合
サウジアラビア代表にファラジら サッカーＷ杯(11/12 11:16)
欧州サッカー各国リーグ（１１日）(11/12 11:15)
崩されたなでしこ 女子サッカー国際親善試合(11/12 11:15)
カタール代表にアリら Ｗ杯サッカー(11/12 11:14)
底力示した山田和 Ｗ杯スケート(11/12 11:14)
松山、パットで粘り 米男子ゴルフ(11/12 11:13)
板倉、Ｗ杯へ「いいステップ」 ドイツ・サッカー(11/12 10:52)
主な日本選手の成績（１１日） 欧州サッカー(11/12 10:40)
板倉、２カ月ぶり復帰 ドイツ・サッカー(11/12 10:36)
韓国、アイスランド下す サッカー国際親善試合(11/12 09:55)
笹生、強行軍にも前向き 米女子ゴルフ(11/12 09:54)
松山、第２Ｒ途中で１アンダー 米男子ゴルフ(11/12 09:54)
スプリンターの目覚め 高木、新たな領域へ―Ｗ杯スケート(11/12 09:18)
笹生、２３位発進 古江は７８位―米女子ゴルフ(11/12 09:17)
米女子ゴルフ・談話(11/12 09:16)
高木、５００で開幕戦３位 Ｗ杯スケート(11/12 08:58)
金髪再び、長友の覚悟 盛り上げて若手先導―サッカー日本代表(11/12 08:47)
相馬、上々の初練習 サッカー日本代表(11/12 08:47)
権田、責任感を胸に サッカー日本代表(11/12 08:47)
ドーハ拠点で初調整 サッカー日本代表(11/12 08:46)
なでしこ、イングランドに完敗 女子サッカー国際親善試合(11/12 08:28)
有言実行の成長曲線 「今が旬」の守田英正―サムライ、決戦の地へ（７）(11/12 07:22)
ユーチューバーに注意喚起 イスラム教で制限―Ｗ杯サッカー(11/12 05:30)
国内組が初練習 長友「盛り上げて」―サッカー日本代表(11/11 23:15)
オランダ代表にファンダイク、デパイら Ｗ杯サッカー(11/11 22:55)
若さ際立つスペイン 日本を「困難なライバル」―Ｗ杯サッカー(11/11 22:42)
「カムバック」の先駆け 右肘手術、節制のリハビリ―村田兆治さん(11/11 22:42)
セルビア代表にブラホビッチら Ｗ杯サッカー(11/11 22:20)
スペイン代表にガビ、ペドリら Ｅ組で日本と対戦―Ｗ杯サッカー(11/11 21:44)
有藤さん「自分に厳しい」 チームメートら村田さん悼む(11/11 21:02)
コラム・連載