【ニューヨーク時事】週末１１日のニューヨーク株式相場は、前日に急伸した反動で上値の重い展開をたどり、小幅続伸して引けた。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３２．４９ドル高の３万３７４７．８６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２０９．１８ポイント高の１万１３２３．３３で引けた。