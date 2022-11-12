ＮＹ株、小幅続伸
2022年11月12日07時56分
【ニューヨーク時事】週末１１日のニューヨーク株式相場は、前日に急伸した反動で上値の重い展開をたどり、小幅続伸して引けた。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３２．４９ドル高の３万３７４７．８６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２０９．１８ポイント高の１万１３２３．３３で引けた。
ＮＹ株、小幅続伸
2022年11月12日07時56分
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