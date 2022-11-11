暗号資産ＦＴＸが破産申請 資金繰り悪化―米
2022年11月11日23時56分
【シリコンバレー時事】暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディングは１１日、米国で連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。資金不足に陥り、経営が悪化していた。創業者のバンクマン・フリード最高経営責任者（ＣＥＯ）は辞任した。
暗号資産ＦＴＸが破産申請 資金繰り悪化―米
2022年11月11日23時56分
【シリコンバレー時事】暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディングは１１日、米国で連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。資金不足に陥り、経営が悪化していた。創業者のバンクマン・フリード最高経営責任者（ＣＥＯ）は辞任した。
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