オランダ代表にファンダイク、デパイら Ｗ杯サッカー
2022年11月11日22時55分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場するオランダ代表２６人が１１日に発表され、ＤＦファンダイク（リバプール）、ＦＷのデパイ（バルセロナ）、ヤンセン（アントワープ）らが選ばれた。代表初招集の１９歳、ＭＦシモンス（ＰＳＶアイントホーフェン）も入った。
国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキング８位のオランダは２大会ぶり１１度目の出場。１次リーグＡ組でセネガル、エクアドル、カタールと対戦する。（時事）
オランダ代表にファンダイク、デパイら Ｗ杯サッカー
2022年11月11日22時55分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場するオランダ代表２６人が１１日に発表され、ＤＦファンダイク（リバプール）、ＦＷのデパイ（バルセロナ）、ヤンセン（アントワープ）らが選ばれた。代表初招集の１９歳、ＭＦシモンス（ＰＳＶアイントホーフェン）も入った。
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