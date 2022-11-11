日本維新の会の藤 田 文 武幹事長は１１日、党大会を来年２月５日に開催する方向で調整していることを明らかにした。また、６００議席到達を掲げる来春の統一地方選について、「９７０人程度」の候補者擁立を目指していると説明した。大阪市内で記者団に語った。