円上伸、一時１３８円台 ロンドン市場
2022年11月11日20時35分
【ロンドン時事】１１日のロンドン外国為替市場で円相場が一段と上昇し、約２カ月ぶりに一時１ドル＝１３８円台を付けた。
円上伸、一時１３８円台 ロンドン市場
2022年11月11日20時35分
【ロンドン時事】１１日のロンドン外国為替市場で円相場が一段と上昇し、約２カ月ぶりに一時１ドル＝１３８円台を付けた。
特集
国際用語
国際
ヘルソン市から「撤退完了」 ロシア軍(11/11 20:37)
円上伸、一時１３８円台 ロンドン市場(11/11 20:35)
トンガでＭ７．５、津波警報(11/11 20:14)
共和、下院過半数に迫る 米中間選挙、開票続く(11/11 20:14)
国交５０年、学術交流の歩み動画に 「日中のチャンネル維持を」―国際交流基金(11/11 19:52)
関係悪化の原因は日本に 近く退任のロシア大使(11/11 19:36)
円上伸、１３９円台 ２カ月ぶり―ロンドン市場(11/11 19:35)
Ｇ２０、ＡＰＥＣ出席へ 米大統領と対面で初会談―中国主席(11/11 19:14)
英ＧＤＰ、０．２％減 物価高騰で消費低迷―７～９月期(11/11 18:59)
南部ヘルソン「焦土作戦」か ロシア軍、撤退でインフラ破壊(11/11 18:49)
円、１４０円台半ば ロンドン外為(11/11 18:30)
東ティモール加盟で原則合意 １１カ国体制へ―ＡＳＥＡＮ(11/11 18:28)
入国者の隔離期間短縮 コロナ対策で規制緩和―中国(11/11 17:44)
合意履行の期限設置へ ミャンマー危機でＡＳＥＡＮ(11/11 17:30)
疑惑の警察官、自宅で死亡 報告書隠蔽で捜査対象―韓国雑踏事故(11/11 15:56)
トランプ氏、１６日出馬表明か 求心力陰りで背水―次期米大統領選(11/11 15:15)
アカデミー賞監督に１０億円超の賠償命令 強制性交で米裁判所陪審(11/11 14:53)
「チャレンジャー」の残骸発見 ８６年に米フロリダ州沖で爆発事故―ＮＡＳＡ(11/11 14:30)
陰謀論者に６７０億円支払い命令 小学校乱射巡り―米裁判所(11/11 14:20)
米ＦＲＢ、利上げ減速も バイデン氏「インフレ抑制で進展」―ＣＰＩ、１月以来の低い伸びで(11/11 14:15)
ロシア「併合地」の旅券認めず ウクライナ４州など―ＥＵ(11/11 14:13)
トルコと「多くの対話の余地」 ＮＡＴＯ加盟巡りスウェーデン外相(11/11 14:11)
ツイッター、最高幹部３人が辞職 安全対策やプライバシー担当(11/11 14:10)
ロシア大統領、ＡＰＥＣも欠席 副首相が代理(11/11 14:04)
ミャンマーへの対応焦点 ＡＳＥＡＮ首脳会議(11/11 13:34)
インフレ鈍化で米株大幅上昇 「逆ＣＰＩショック」、円高も進行(11/11 13:33)
２０代の日本人義勇兵が死亡 東部戦線で戦闘中―ウクライナ(11/11 13:32)
若者が投票、民主支持 「Ｚ世代」初の議員誕生―米中間選挙(11/11 13:32)
米中間選挙、開票作業続く 下院共和優勢も大勢判明になお時間(11/11 12:19)
ロシア「市場経済国」認定取り消し 高関税の適用可能に―米国(11/11 10:02)
ウォール・ストリート・ジャーナル
コラム・連載