セネガル代表にマネら Ｗ杯サッカー
2022年11月11日20時15分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場するセネガル代表２６人が１１日に発表され、右脚を負傷したＦＷマネ（バイエルン・ミュンヘン）が選ばれた。ＧＫのＥ・メンディ、ＤＦクリバリ（共にチェルシー）らも入った。
国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１８位のセネガルは、２大会連続３度目の出場。１次リーグＡ組でカタール、エクアドル、オランダと対戦する。 （時事）
セネガル代表にマネら Ｗ杯サッカー
2022年11月11日20時15分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場するセネガル代表２６人が１１日に発表され、右脚を負傷したＦＷマネ（バイエルン・ミュンヘン）が選ばれた。ＧＫのＥ・メンディ、ＤＦクリバリ（共にチェルシー）らも入った。
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