【ロンドン時事】週末１１日午前のロンドン外国為替市場で円相場が上伸し、１ドル＝１３９円台半ばを付けた。９月上旬以来約２カ月ぶりの円高・ドル安水準。米国の利上げペースが鈍化するとの思惑から、円買い・ドル売りが進んでいる。

午前１０時１０分現在は１３９円６５～７５銭と、前日午後４時比１円９０銭の大幅な円高・ドル安。