巨人は１１日、今季限りでソフトバンクを退団した松田宣浩内野手（３９）との入団合意を発表した。右打ちの内野手補強に加え、チームを鼓舞する役割なども期待されているという。

亜大から２００６年にソフトバンク入り。強打の三塁手として、７度の日本一に貢献するなど活躍した。１７年目の今季は自身最少の４３試合出場で、打率２割４厘、７打点、本塁打なしに終わった。通算２０００安打まで残り１６９本としている。