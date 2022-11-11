野村証と福井銀、包括業務提携で最終契約 来年５月、福井市などに４拠点
2022年11月11日18時56分
野村証券と福井銀行は１１日、金融商品仲介の包括業務提携で最終契約を締結したと発表した。２０２３年５月に福井県福井市や越前市、坂井市、敦賀市に顧客拠点「コンサルティングプラザ」を設け、福井銀の各営業店と連携。幅広い金融商品を紹介し、収益の源泉となる預かり資産の拡大に取り組む。
野村証と福井銀、包括業務提携で最終契約 来年５月、福井市など…
2022年11月11日18時56分
野村証券と福井銀行は１１日、金融商品仲介の包括業務提携で最終契約を締結したと発表した。２０２３年５月に福井県福井市や越前市、坂井市、敦賀市に顧客拠点「コンサルティングプラザ」を設け、福井銀の各営業店と連携。幅広い金融商品を紹介し、収益の源泉となる預かり資産の拡大に取り組む。
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