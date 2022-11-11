円、１４０円台半ば ロンドン外為
2022年11月11日18時30分
【ロンドン時事】週末１１日朝のロンドン外国為替市場では、米国の利上げペースが鈍化するとの思惑からドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１４０円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４０円５０～６０銭と、前日午後４時比１円０５銭の円高・ドル安。
円、１４０円台半ば ロンドン外為
2022年11月11日18時30分
【ロンドン時事】週末１１日朝のロンドン外国為替市場では、米国の利上げペースが鈍化するとの思惑からドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１４０円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４０円５０～６０銭と、前日午後４時比１円０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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