来春の任期満了に伴う静岡市長選で、元静岡県副知事の難波喬司氏（６６）が１１日、立候補を表明した。同市内で記者会見した難波氏は「『市民が安心と幸せを実感できる明るい未来をみんなと一緒に創りたい』という熱い思いが、出馬を決意した理由だ」と意気込みを語った。



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市長選を巡っては、静岡県議の山田誠氏（６０）が出馬を表明している。３期目の現職田辺信宏氏（６１）は態度を明らかにしていない。