日本は黒星スタート 女子テニスの国別対抗戦、ウクライナ戦
2022年11月11日17時48分
女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯プレーオフの日本―ウクライナは１１日、東京・有明コロシアムで開幕し、日本は第１試合で土居美咲（ミキハウス）がマルタ・コスチュクに６―７、４―６で敗れた。第２試合は内島萌夏（フリー）がカタリナ・ザワツカと対戦。
最終日の１２日はシングルス２試合とダブルス１試合を予定。先に計３勝したチームが勝者となり、来年に行われるファイナル予選に進む。
日本は黒星スタート 女子テニスの国別対抗戦、ウクライナ戦
2022年11月11日17時48分
女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯プレーオフの日本―ウクライナは１１日、東京・有明コロシアムで開幕し、日本は第１試合で土居美咲（ミキハウス）がマルタ・コスチュクに６―７、４―６で敗れた。第２試合は内島萌夏（フリー）がカタリナ・ザワツカと対戦。
最終日の１２日はシングルス２試合とダブルス１試合を予定。先に計３勝したチームが勝者となり、来年に行われるファイナル予選に進む。
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