邦人義勇兵死亡「誠に遺憾」 林外相
2022年11月11日17時44分
林芳正外相は１１日の記者会見で、ウクライナで日本人義勇兵がロシア軍との戦闘で死亡したことについて、「誠に遺憾だ」と述べた。また、ウクライナ全土に退避勧告を出しているとして、「どのような目的であれ渡航はやめていただきたい」と呼び掛けた。
邦人義勇兵死亡「誠に遺憾」 林外相
2022年11月11日17時44分
林芳正外相は１１日の記者会見で、ウクライナで日本人義勇兵がロシア軍との戦闘で死亡したことについて、「誠に遺憾だ」と述べた。また、ウクライナ全土に退避勧告を出しているとして、「どのような目的であれ渡航はやめていただきたい」と呼び掛けた。
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