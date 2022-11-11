京浜急行電鉄は１１日、２０２３年秋ごろに運賃を平均１０％程度値上げする方針を発表した。値上げは消費税増税時を除けば、１９９５年以来２８年ぶり。電気代の上昇が続くと見込まれる上、駅や車両の安全対策や輸送力強化に向けた費用がかさむため。



京王電鉄、運賃上げへ 来年秋めど、平均十数％で調整

初乗り運賃は１０円程度引き上げ、切符の場合は現行の１４０円から１５０円となる。家計負担を考慮し、通学定期運賃は据え置く方針。