円相場、１４１円１９～１９銭 １１日午後５時現在
2022年11月11日17時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円１９～１９銭と、前日（１４６円２８～２９銭）に比べ５円０９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４１円１９～１９銭 １１日午後５時現在
2022年11月11日17時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円１９～１９銭と、前日（１４６円２８～２９銭）に比べ５円０９銭の円高・ドル安となった。
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