東京都は１１日、新たに７８９９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ４８０９人増えた。新たな死者は８人。



＜新型コロナウイルス 東京都の状況＞

都によると、新規感染者の直近１週間平均は７３２３．６人で前週比１５７．９％。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。