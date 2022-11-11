【男子ゴルフ・三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ】第２日（１１日、静岡・太平洋クラブ御殿場、７２６２ヤード＝パー７０、賞金総額２億円、優勝４０００万円）

３位から出た岩田寛が連日の６６をマークし、通算８アンダーで単独首位に立った。

２打差の２位に石川遼、蝉川泰果、勝俣陵の３人。さらに１打差の５位に中西直人が続いた。通算４オーバーまでの６５人が決勝ラウンドに進出。