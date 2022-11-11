かかりつけ医、個別判断で 全世代社保会議が議論―政府
2022年11月11日16時41分
政府は１１日、全世代型社会保障構築会議（座長・清家篤日本赤十字社社長）の会合を開き、かかりつけ医機能や勤労者皆保険制度の仕組みづくりを議論した。患者に継続的に関わるかかりつけ医制度では、登録を義務化せず、医療機関や患者にそれぞれ判断を委ねる「手上げ方式」を提案した。
かかりつけ医、個別判断で 全世代社保会議が議論―政府
2022年11月11日16時41分
政府は１１日、全世代型社会保障構築会議（座長・清家篤日本赤十字社社長）の会合を開き、かかりつけ医機能や勤労者皆保険制度の仕組みづくりを議論した。患者に継続的に関わるかかりつけ医制度では、登録を義務化せず、医療機関や患者にそれぞれ判断を委ねる「手上げ方式」を提案した。
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