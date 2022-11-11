「１０増１０減」法案、１６日採決 参院特別委
2022年11月11日16時30分
参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会は１１日の理事会で、衆院小選挙区数を「１０増１０減」する公職選挙法改正案について、１６日の質疑後に採決することを決めた。
「１０増１０減」法案、１６日採決 参院特別委
2022年11月11日16時30分
参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会は１１日の理事会で、衆院小選挙区数を「１０増１０減」する公職選挙法改正案について、１６日の質疑後に採決することを決めた。
関連記事
特集
政治用語
政治
教団関連の訓練校にＯＤＡ 外務省、アフリカで(11/11 16:49)
かかりつけ医、個別判断で 全世代社保会議が議論―政府(11/11 16:41)
「温泉文化」議連が発足 文化遺産登録目指す(11/11 16:33)
東南ア出発、１２日にずれ込み 岸田首相、法相更迭を優先(11/11 16:31)
「１０増１０減」法案、１６日採決 参院特別委(11/11 16:30)
岸田首相、葉梨法相を更迭へ 「死刑はんこ」発言巡り(11/11 13:41)
２０代の日本人義勇兵が死亡 東部戦線で戦闘中―ウクライナ(11/11 13:32)
葉梨法相、交代含め検討 岸田首相(11/11 13:21)
大分市長が出馬表明 大分知事選(11/11 13:14)
感染発生時、国が港湾管理 法改正で代行可能に(11/11 13:03)
改正競馬法が成立 地方支援を拡充(11/11 13:01)
改正ガス事業法が成立 使用制限可能に(11/11 13:01)
首相動静（１１月１１日）(11/11 12:57)
改正給与法が成立 国家公務員、３年ぶり増(11/11 12:53)
在外邦人の国民審査制度創設 改正法成立、違憲判断受け(11/11 12:51)
投票日は来年４月９、２３日 統一地方選で特例法成立(11/11 12:46)
出産応援１０万円相当、非課税に 今国会に法案提出―与党(11/11 12:13)
海保「統制要領」策定に前向き 浜田防衛相(11/11 11:51)
三木参院議員が出馬へ 徳島知事選(11/11 11:32)
旧統一教会に「質問権」行使へ 年内にも、解散命令該当か調査―永岡文科相(11/11 11:30)
自民・世耕氏「法相は猛省を」 立民幹部は議員辞職要求(11/11 11:30)
米、ドル高の影響を認識 日本の監視は継続―為替報告(11/11 08:00)
岸田首相、葉梨法相続投の意向 「死刑はんこ」発言、野党は更迭要求―政権にまた火種(11/11 07:04)
首相動静（１１月１０日）(11/10 22:25)
政府、自治体の対策強化宣言で対応 コロナ「第８波」備え、行動制限なし(11/10 21:29)
有識者「政策目的明確化を」 秋の行政レビュー終了―政府(11/10 19:38)
安倍元首相の国葬検証で政府ヒアリング 衆院(11/10 18:23)
安倍派、政策ＰＴ設置 改憲など遺志継承―自民(11/10 17:49)
新型コロナ「第８波」に 尾身氏(11/10 17:36)
日米首脳会談、対中ロで連携 岸田首相、東南アジア歴訪１１日出発(11/10 17:24)
コラム・連載