そごう・西武、来年２月に売却 米投資ファンドに―セブン＆アイ発表
2022年11月11日16時18分
セブン＆アイ・ホールディングスは１１日、百貨店子会社「そごう・西武」を来年２月に米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループに売却すると発表した。
そごう・西武、来年２月に売却 米投資ファンドに―セブン＆アイ…
2022年11月11日16時18分
セブン＆アイ・ホールディングスは１１日、百貨店子会社「そごう・西武」を来年２月に米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループに売却すると発表した。
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