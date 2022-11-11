九州フィナンシャルグループ（ＦＧ）＝連結純利益は前年同期比４９．０％増の１７１億９５００万円、傘下２行合算の実質業務純益は２００億７５００万円（前年同期１６９億９７００万円）。与信関係費用は６億６６００万円の戻し入れ（同２６億１００万円）。９月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は１４７５億円（２２年３月末は１５５７億円）、連結自己資本比率は１０．７８％。