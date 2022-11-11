スズケン＝２０２３年３月期連結業績予想について、売上高と各利益を上方修正した。主力の医薬品卸売事業で、希少疾患薬や抗がん剤などの「スペシャリティ医薬品」や新型コロナウイルス関連薬の販売が好調。販売管理費の抑制も利益を押し上げる見込み。