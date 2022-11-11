ＮＨＬ試合結果（１０日）
2022年11月11日15時37分
ブルーインズ ３―１ フレームズ
ハリケーンズ ７―２ オイラーズ
デビルズ ４―３ セネタース
ブルージャケ ５―２ フライヤーズ
ッツ
ゴールデンナ ７―４ セーバーズ
イツ
レンジャーズ ８―２ レッドウイン
グズ
コヨーテス ２―０ アイランダー
ズ
ブルース ５―３ シャークス
アバランチ ５―３ プレデターズ
キングズ ２―１ ブラックホー
クス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１０日）
2022年11月11日15時37分
ブルーインズ ３―１ フレームズ
ハリケーンズ ７―２ オイラーズ
デビルズ ４―３ セネタース
ブルージャケ ５―２ フライヤーズ
ッツ
ゴールデンナ ７―４ セーバーズ
イツ
レンジャーズ ８―２ レッドウイン
グズ
コヨーテス ２―０ アイランダー
ズ
ブルース ５―３ シャークス
アバランチ ５―３ プレデターズ
キングズ ２―１ ブラックホー
クス
（時事）
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