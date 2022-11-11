ふくおかフィナンシャルグループ 福岡市に本店を置く銀行持ち株会社。２００７年に福岡銀行と熊本ファミリー銀行（現熊本銀行）が経営統合して設立。十八親和銀行（長崎市）も傘下に持つ。今年３月末の預金残高は２０兆８５８億円、貸出残高が１６兆７０３６億円。従業員数は７８３０人。出張所を含む店舗数は３行合計で４２８。９月末の連結自己資本比率は１０．４１％。