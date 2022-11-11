福岡中央銀行 福岡市に本店を置く第二地方銀行。ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行が株式の１４．３８％を保有する筆頭株主。１９５１年設立、８９年に現在の銀行名に変更。今年３月末の預金残高は４９３８億円、貸出残高は４３３１億円。従業員数は４６２人。出張所を含む店舗数は４１。９月末の単体自己資本比率は９．４６％。