大分市の佐藤樹一郎市長（６４）は１１日、同市内で記者会見し、来春の任期満了に伴う大分県知事選に無所属で出馬すると表明した。佐藤氏は「今までの県政を継続し、さらに発展させていく」と強調した。



安達参院議員が出馬表明 大分知事選

知事選を巡っては、現在５期目の広瀬勝貞知事（８０）が１０月に不出馬を表明。今月６日に安 達 澄参院議員（５２）が無所属で出馬する意向を明らかにしている。