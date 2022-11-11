【ドーハ時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表の酒井宏樹（浦和）が１１日、ドーハ市内の宿舎に入った。１０日に到着した６選手と合わせ、国内組全員がそろった。

先にカタール入りしていた長友佑都（Ｆ東京）ら６人は１０日、宿舎のジムで軽く汗を流した。１１日午後に練習場で初めて体を動かす予定。海外組は１２日以降に合流する。