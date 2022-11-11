自民、公明両党は１１日までに、子育て応援のため妊娠と出産時に計１０万円相当を給付する経済的支援を非課税とする方針を決めた。受け取った金銭や財産の差し押さえも禁止する。野党にも協力を呼び掛け、関連法案を今国会に議員提出する方針。