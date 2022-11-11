セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2022年11月11日11時54分
【支配下選手登録】▽巨人・長野久義外野手
【同抹消】▽広島・長野久義外野手（巨人、広島間の契約譲渡による）
セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2022年11月11日11時54分
【支配下選手登録】▽巨人・長野久義外野手
【同抹消】▽広島・長野久義外野手（巨人、広島間の契約譲渡による）
特集
野球
「怖かった」「残念」 村田兆治さん宅周辺、騒然―ファンの姿、惜しむ声相次ぐ(11/11 12:42)
元ロッテ村田兆治さん死亡 自宅で火災―東京・世田谷(11/11 12:33)
元広島の北別府さん「野球の一本道歩まれた」 親交あった村田兆治さんしのぶ(11/11 12:26)
セ・リーグ公示（１１日） プロ野球(11/11 11:54)
元阪神のスアレスと５年契約 米大リーグ・パドレス(11/11 10:58)
大谷は受賞ならず シルバースラッガー賞―米大リーグ(11/11 10:54)
大谷、２年連続２部門で「オールＭＬＢ」候補 ダルビッシュも先発で―米大リーグ(11/11 10:30)
松田宣浩内野手と入団合意 プロ野球・巨人(11/11 10:23)
千賀投手、争奪戦か ＧＭ会議は終了―米大リーグ(11/11 09:23)
岡本和、天井直撃の二塁打 野球日本代表(11/10 23:53)
野球日本代表・ひとこと(11/10 23:43)
周東、走攻守でアピール 野球日本代表(11/10 23:41)
野球日本代表・監督談話(11/10 23:00)
「第２先発」しっかり 侍ジャパン、上々の締め―野球日本代表(11/10 22:49)
塩見、積極的に３安打２盗塁 野球日本代表(11/10 22:30)
プロ野球速報 （１０日）(11/10 22:29)
侍ジャパン、豪州に連勝 佐々木朗は４回無失点―野球強化試合(11/10 22:26)
最速１５９キロ、余力あり 佐々木朗「いい経験」―野球日本代表(11/10 21:48)
近藤、村上のバットで快音 野球日本代表(11/10 20:58)
楽天の銀次は４０００万円減 プロ野球契約更改(11/10 19:56)
西武が古川、児玉と入団合意 プロ野球入団交渉(11/10 18:24)
オリックス、ＦＡの近藤を調査 プロ野球(11/10 17:59)
４位森下と仮契約 プロ野球・ＤｅＮＡ(11/10 17:44)
千賀、大リーグは「憧れの舞台」 海外ＦＡ権を行使―プロ野球・ソフトバンク(11/10 16:55)
千賀ら８人ＦＡ公示 １１日から交渉可に―プロ野球(11/10 16:31)
日本ハム石川亮、オリックス斎藤でトレード プロ野球(11/10 15:51)
コミッショナー公示（１０日） プロ野球(11/10 15:49)
三ツ俣ら３選手獲得 プロ野球・ヤクルト(11/10 15:48)
「高校世代に大谷効果」 マートン、松井さんら討論―野球伝来１５０年(11/10 15:48)
コミッショナー公示（１０日） プロ野球(11/10 15:47)
コラム・連載