次世代半導体、年内に研究組織 日米が連携―西村経産相
2022年11月11日10時27分
西村康稔経済産業相は１１日の閣議後記者会見で、日米が連携する次世代半導体の研究開発組織を年内に設立すると発表した。名称は「技術研究組合最先端半導体技術センター」（ＬＳＴＣ）で、産業技術総合研究所、理化学研究所、東大などが参画する。経済安全保障上、重要性が増す次世代半導体の研究開発に日米が連携して取り組む。
次世代半導体、年内に研究組織 日米が連携―西村経産相
2022年11月11日10時27分
西村康稔経済産業相は１１日の閣議後記者会見で、日米が連携する次世代半導体の研究開発組織を年内に設立すると発表した。名称は「技術研究組合最先端半導体技術センター」（ＬＳＴＣ）で、産業技術総合研究所、理化学研究所、東大などが参画する。経済安全保障上、重要性が増す次世代半導体の研究開発に日米が連携して取り組む。
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