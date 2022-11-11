欧州サッカー各国リーグ（１０日）
2022年11月11日09時09分
▽スペイン１部リーグ
バリェカノ ０―０ セ ル タ
バレンシア ３―０ ベティス
Ｒマドリード ２―１ カディス
▽イタリア・セリエＡ
ユベントス １―０ ベローナ
ラツィオ １―０ モンツァ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（１０日）
2022年11月11日09時09分
▽スペイン１部リーグ
バリェカノ ０―０ セ ル タ
バレンシア ３―０ ベティス
Ｒマドリード ２―１ カディス
▽イタリア・セリエＡ
ユベントス １―０ ベローナ
ラツィオ １―０ モンツァ
（時事）
関連記事
特集
サッカー
ポルトガル代表にロナルドら Ｗ杯サッカー(11/11 09:51)
ペレ氏、母国ブラジルＶを期待 Ｗ杯サッカー(11/11 09:51)
欧州サッカー各国リーグ（１０日）(11/11 09:09)
２万個の「目」が監視 司令室でトラブル防止―Ｗ杯サッカー(11/11 08:19)
ポーランド代表にレバンドフスキら Ｗ杯サッカー(11/11 07:51)
イングランド代表にケーンら Ｗ杯サッカー(11/11 07:46)
献身的な無尽蔵の走り ブレークした前田大然―サムライ、決戦の地へ（６）(11/11 07:09)
興梠、健在の得点歴代２位 再び恩師の下で輝き―Ｊ１札幌(11/11 04:38)
モロッコ代表にジヤシュら Ｗ杯サッカー(11/10 23:42)
英雄と若手をサプライズ選出 日本を警戒「質の高い強豪」―Ｗ杯・ドイツ(11/10 22:59)
ゲッツェが５年ぶり復帰 ドイツ代表にノイアー、ミュラーら―Ｗ杯サッカー(11/10 22:27)
ベルギー代表にルカクら サッカーＷ杯(11/10 21:43)
久保、前倒しで合流 １３日の国王杯欠場―サッカー日本代表(11/10 20:33)
「目標へ努力できた」 中村俊輔の一問一答―サッカー(11/10 20:18)
新監督にスコルツァ氏 Ｊ１浦和(11/10 20:12)
高橋がけがで離脱 なでしこジャパン(11/10 20:06)
故障リスク顕在化 遠藤も頭部負傷―サッカー日本代表(11/10 19:57)
サッカーは「生きがい」 中村俊輔が引退会見(11/10 19:14)
サッカー日本代表、国内組がドーハ入り 宿舎で調整(11/10 17:58)
カメルーン代表にシュポモティングら Ｗ杯サッカー(11/10 14:47)
元日本代表、駒野が引退 Ｗ杯２大会出場―Ｊ３今治(11/10 14:31)
シャルケの吉田、粘り強い守備 独サッカー(11/10 12:08)
国内組、ドーハに到着 サッカー日本代表(11/10 11:15)
主な日本選手の成績（９日） 欧州サッカー(11/10 10:57)
絶好調の三笘、２戦連発 欧州サッカー(11/10 10:39)
米国代表にプリシックら Ｗ杯サッカー(11/10 10:15)
欧州サッカー各国リーグ（９日）(11/10 09:44)
メキシコが快勝 サッカー国際親善試合(11/10 09:43)
三笘が決勝ゴール 久保、故障から復帰―欧州サッカー(11/10 09:41)
仏代表にエムバペ、ベンゼマら Ｗ杯サッカー(11/10 09:11)
コラム・連載