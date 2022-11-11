円相場、１４１円７５～７５銭 １１日午前９時現在
2022年11月11日09時09分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円７５～７５銭と、前日（１４６円２８～２９銭）に比べ４円５３銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４１円７５～７５銭 １１日午前９時現在
2022年11月11日09時09分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円７５～７５銭と、前日（１４６円２８～２９銭）に比べ４円５３銭の円高・ドル安となった。
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