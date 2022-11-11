【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク外国為替市場では、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が市場予想を下回ったことを受けてドル売り・円買いが加速し、円相場は一時１ドル＝１４０円２０銭と、約２カ月ぶりの高値水準を付けた。午後５時現在は１４０円９０銭～１４１円００銭と、前日同時刻比５円４１銭の大幅な円高・ドル安。