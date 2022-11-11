【１面トップ】

〔朝日〕巨大な赤い波はなかった バイデン氏 とてつもない成功収めた トランプ氏 米中間選 混戦

〔毎日〕米中間選 定まらぬ勝敗 上院接戦 決定来月か 事前投票増 照合遅れ

〔読売〕「総合的な国力」基盤に 先端軍事技術 民間に還流 大学外の研究拠点 有効〔防衛の視座 提言 上〕

〔日経〕次世代半導体を国産化 トヨタやＮＴＴ 新会社に出資 政府、７００億円支援

〔産経〕自公「反撃能力」保有合意へ 安保３文書 行使時機など詰め

〔東京〕第８波時 外出抑制強化 政府方針 若者にも自粛要請 「第７波並み」で都道府県が発令

【他の１面独自記事】

◆ＮＨＫ コンサル費急増 前年度比２．６倍 改革絡み３５億円 ２１年度（毎日）

◆アップルに是正要求 経産省方針 アマゾンも アプリ価格など（読売）

【共通ニュース】

◆葉梨法相 発言を撤回 首相続投容認 自民内にも辞任論

◆米中首脳１４日会談 バイデン氏 就任後初の対面 Ｇ２０合わせ

◆ロシア軍 ヘルソン撤退 プーチン政権へ大打撃

◆原発賠償指針見直しへ 原賠審 ９年ぶり 対象拡大議論

◆円急騰１４１円台 米物価上昇８％割る

◆車大手 円安が追い風 ６社が３月期予想を上方修正

◆東工大入試に「女子枠」 ２５年度までに１４３人（続）