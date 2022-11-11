２０２２年度の国家公務員一般職の月給とボーナス（期末・勤勉手当）を３年ぶりに引き上げる改正給与法が１１日の参院本会議で可決、成立した。８月の人事院勧告通り、月給を平均０．２３％（９２１円）引き上げ、ボーナスを０．１０カ月増の年４．４０カ月とする。



９月の実質賃金、１．３％減 物価高で６カ月連続マイナス

平均年間給与は５万５０００円増え、６６６万円となる。