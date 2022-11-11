２０２３年の統一地方選の投票日を定める臨時特例法が１１日の参院本会議で、全会一致により可決、成立した。道府県と政令市の首長、議員選挙は４月９日、それ以外の市区町村の首長と議員選挙は同２３日とする。全国で約１０００の選挙が行われる見通し。

原則として、３月１日～５月３１日に任期満了を迎える首長と議員の選挙が対象。６月１～１０日に満了する場合も自治体の判断で実施できる。

知事選は北海道、神奈川、福井、大阪、奈良、鳥取、島根、徳島、大分の９道府県で行われる予定。