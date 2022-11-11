米為替報告、日本の監視継続 「介入は例外的状況で」
2022年11月11日01時35分
【ワシントン時事】米財務省は１０日、主要貿易相手国・地域の通貨政策を分析した半期為替報告書で、大幅な対米貿易黒字を抱える日本や中国を引き続き「監視対象」に指定した。意図的な通貨安誘導に厳しい制裁を発動できる「為替操作国」の認定はなかった。一方、日本の為替介入については「極めて例外的な状況に限られるべきだ」とする従来の主張を繰り返した。
米為替報告、日本の監視継続 「介入は例外的状況で」
2022年11月11日01時35分
【ワシントン時事】米財務省は１０日、主要貿易相手国・地域の通貨政策を分析した半期為替報告書で、大幅な対米貿易黒字を抱える日本や中国を引き続き「監視対象」に指定した。意図的な通貨安誘導に厳しい制裁を発動できる「為替操作国」の認定はなかった。一方、日本の為替介入については「極めて例外的な状況に限られるべきだ」とする従来の主張を繰り返した。
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