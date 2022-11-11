【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回ったことを好感した買いに大幅反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均の上げ幅は一時７００ドルを超えた。午前９時３５分現在は、前日終値比７２１．２７ドル高の３万３２３５．２１ドル。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は４８８．０２ポイント高の１万０８４１．２０。